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Новости

30 августа, 12:45

Новости

Новости часа: Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

Новости часа: Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

Новости часа: число зарядок для электротранспорта в Москве увеличится до 30 тыс

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных стационаров

Собянин рассказал, как в Москве будет развиваться сеть зарядных станций

Новая школа в Филимонковском районе сможет принять 1,1 тыс учеников

Новости часа: новый волонтерский центр открылся на северо-востоке Москвы

Новости часа: новая поликлиника на Светлом бульваре откроется в ближайшие недели

Новости часа: для жителей СВАО открылся волонтерский центр "Доброе место"

Новости часа: в Москве открылся восьмой волонтерский центр "Доброе место"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два общественно-деловых центра построят в ТиНАО за счет частных инвестиций. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 100 школ в Москве выбрали китайский вторым языком для изучения, сообщил заммэра Анастасия Ракова.

ЦОДД установил 30 камер для фиксации нарушений при вывозе строительного мусора. Об этом рассказал столичный Дептранс.

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