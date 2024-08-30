Новости часа: Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два общественно-деловых центра построят в ТиНАО за счет частных инвестиций. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 100 школ в Москве выбрали китайский вторым языком для изучения, сообщил заммэра Анастасия Ракова.

ЦОДД установил 30 камер для фиксации нарушений при вывозе строительного мусора. Об этом рассказал столичный Дептранс.

