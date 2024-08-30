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Новости

30 августа, 11:45

Новости

Новости часа: число зарядок для электротранспорта в Москве увеличится до 30 тыс

Новости часа: число зарядок для электротранспорта в Москве увеличится до 30 тыс

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных стационаров

Собянин рассказал, как в Москве будет развиваться сеть зарядных станций

Новая школа в Филимонковском районе сможет принять 1,1 тыс учеников

Новости часа: новый волонтерский центр открылся на северо-востоке Москвы

Новости часа: новая поликлиника на Светлом бульваре откроется в ближайшие недели

Новости часа: для жителей СВАО открылся волонтерский центр "Доброе место"

Новости часа: в Москве открылся восьмой волонтерский центр "Доброе место"

Собянин: новое здание школы в Филимонковском районе примет учеников 2 сентября

Новости часа: Собянин вручил почетный знак "Родительская слава" 13 многодетным семьям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество зарядных станций для электротранспорта в Москве увеличат до 30 тысяч. Об этом заявил Сергей Собянин.

Каждый пятый ребенок в столице систематически занимается спортом, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, температура в Москве 31 августа и 1 сентября превысит норму на 5–7 градусов.

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