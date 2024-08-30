Новости часа: число зарядок для электротранспорта в Москве увеличится до 30 тыс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество зарядных станций для электротранспорта в Москве увеличат до 30 тысяч. Об этом заявил Сергей Собянин.

Каждый пятый ребенок в столице систематически занимается спортом, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, температура в Москве 31 августа и 1 сентября превысит норму на 5–7 градусов.

