В Москве родился первый в истории России детеныш большой панды – Собянин

В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Новостью поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Как подчеркнул мэр, это уникальное и очень редкое событие, результат слаженной работы российских специалистов и китайских коллег.

Панды – национальный символ и достояние Китая, поэтому передача этих животных в другую страну считается знаком большого доверия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.