Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 19:45

Город

В Москве родился первый в истории России детеныш большой панды – Собянин

В Москве родился первый в истории России детеныш большой панды – Собянин

Новости часа: строительство пяти поликлиник завершат в столице до конца 2023 года

Собянин: аттракционы в столичных парках в День города будут бесплатными

Собянин запустил первую очередь московского кинокластера

Собянин: аттракционы в столичных парках в День города будут бесплатными

Новости часа: Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве площадки для съемок натурного кино

Новости часа: в Москве стартовал второй этап программы обновления поликлиник

В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Новостью поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Как подчеркнул мэр, это уникальное и очень редкое событие, результат слаженной работы российских специалистов и китайских коллег.

Панды – национальный символ и достояние Китая, поэтому передача этих животных в другую страну считается знаком большого доверия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыживотныегородвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика