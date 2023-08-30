Новости часа: Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. Об этом сообщил Сергей Собянин.



Около 3,5 миллиона человек посетили площадки Московского урбанистического форума. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Почти 100 домов строят и проектируют по программе реновации на востоке Москвы. Об этом заявили в департаменте строительства Москвы.