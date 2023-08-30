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Новости

30 августа, 17:15

Город

Новости часа: Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

Новости часа: Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве площадки для съемок натурного кино

Новости часа: в Москве стартовал второй этап программы обновления поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о создании в Москве нового кинокластера мирового уровня

Новости часа: кинопарк в ТиНАО позволит увеличить производство фильмов в Москве на 20%

Сергей Собянин рассказал о создании в Москве нового кинокластера мирового уровня

Новости часа: Собянин объявил о создании в Москве еще одного IT-технопарка

Новости часа: все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 3,5 миллиона человек посетили площадки Московского урбанистического форума. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Почти 100 домов строят и проектируют по программе реновации на востоке Москвы. Об этом заявили в департаменте строительства Москвы.

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