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30 августа, 17:15

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Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

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В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Новостью поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Как подчеркнул мэр, это уникальное и очень редкое событие, результат слаженной работы российских специалистов и китайских коллег.

Панды – национальный символ и достояние Китая, поэтому передача этих животных в другую страну считается знаком большого доверия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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