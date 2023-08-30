Новости часа: Собянин рассказал о строительстве площадки для съемок натурного кино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самую большую в мире площадку для съемок натурного кино строят в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин, отметив, что площади для кинопроизводства в Москве увеличатся в пять раз.

Благоустройство улиц и общественных пространств в Москве окупается в течение полутора лет. Об этом рассказал департамент капремонта.

Летние температуры вернутся в Москву 31 августа. Синоптики ожидают до 27 градусов в столице.