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30 августа, 16:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве площадки для съемок натурного кино

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве площадки для съемок натурного кино

Новости часа: в Москве стартовал второй этап программы обновления поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о создании в Москве нового кинокластера мирового уровня

Новости часа: кинопарк в ТиНАО позволит увеличить производство фильмов в Москве на 20%

Сергей Собянин рассказал о создании в Москве нового кинокластера мирового уровня

Новости часа: Собянин объявил о создании в Москве еще одного IT-технопарка

Новости часа: все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту

Новости часа: IT-технопарк "Семеновский" появится рядом с метро "Электрозаводская"

Собянин принял решение о создании нового IT-технопарка "Семеновский"

Новости часа: Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самую большую в мире площадку для съемок натурного кино строят в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин, отметив, что площади для кинопроизводства в Москве увеличатся в пять раз.

Благоустройство улиц и общественных пространств в Москве окупается в течение полутора лет. Об этом рассказал департамент капремонта.

Летние температуры вернутся в Москву 31 августа. Синоптики ожидают до 27 градусов в столице.

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