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Новости часа: Собянин рассказал о создании в Москве нового кинокластера мирового уровня

Новости часа: Собянин рассказал о создании в Москве нового кинокластера мирового уровня

Новости часа: кинопарк в ТиНАО позволит увеличить производство фильмов в Москве на 20%

Сергей Собянин рассказал о создании в Москве нового кинокластера мирового уровня

Новости часа: Собянин объявил о создании в Москве еще одного IT-технопарка

Новости часа: все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту

Новости часа: IT-технопарк "Семеновский" появится рядом с метро "Электрозаводская"

Собянин принял решение о создании нового IT-технопарка "Семеновский"

Новости часа: Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кинопарк строят в селе Красная Пахра по проекту столичного кинокластера. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число ежедневных поездок на речных электросудах в Москве превысило 2,5 тысячи. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Москва за последние семь лет стала четвертым городом в мире по созданию городской среды. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

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