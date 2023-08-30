Новости часа: Собянин рассказал о создании в Москве нового кинокластера мирового уровня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кинопарк строят в селе Красная Пахра по проекту столичного кинокластера. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число ежедневных поездок на речных электросудах в Москве превысило 2,5 тысячи. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Москва за последние семь лет стала четвертым городом в мире по созданию городской среды. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.