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Новости часа: кинопарк в ТиНАО позволит увеличить производство фильмов в Москве на 20%

Новости часа: кинопарк в ТиНАО позволит увеличить производство фильмов в Москве на 20%

Сергей Собянин рассказал о создании в Москве нового кинокластера мирового уровня

Новости часа: Собянин объявил о создании в Москве еще одного IT-технопарка

Новости часа: все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту

Новости часа: IT-технопарк "Семеновский" появится рядом с метро "Электрозаводская"

Собянин принял решение о создании нового IT-технопарка "Семеновский"

Новости часа: Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый кинопарк в ТиНАО позволит увеличить производство фильмов в Москве на 20%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

14 объектов образования построят на севере города по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Участок МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой реконструируют до 2026 года. О предстоящих работах рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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