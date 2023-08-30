Новости часа: кинопарк в ТиНАО позволит увеличить производство фильмов в Москве на 20%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый кинопарк в ТиНАО позволит увеличить производство фильмов в Москве на 20%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

14 объектов образования построят на севере города по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Участок МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой реконструируют до 2026 года. О предстоящих работах рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.