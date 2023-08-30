Новости часа: Собянин объявил о создании в Москве еще одного IT-технопарка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Статус технопарка присвоили бизнес-центру у станции метро "Электрозаводская". Об этом сообщил Сергей Собянин.

На 5,5 тысячи машин меньше стало на Ленинградском шоссе после открытия D3. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Восемь маршрутов наземного транспорта изменят в Москве перед запуском МЦД-4 в сентябре. Об этом рассказали в "Мосгортрансе".