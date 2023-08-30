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Новости

13:30

Транспорт

Новости часа: Собянин объявил о создании в Москве еще одного IT-технопарка

Новости часа: Собянин объявил о создании в Москве еще одного IT-технопарка

Новости часа: все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту

Новости часа: IT-технопарк "Семеновский" появится рядом с метро "Электрозаводская"

Собянин принял решение о создании нового IT-технопарка "Семеновский"

Новости часа: Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Новости часа: пожар на складе на площади трех вокзалов не повлиял на движение поездов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Статус технопарка присвоили бизнес-центру у станции метро "Электрозаводская". Об этом сообщил Сергей Собянин.

На 5,5 тысячи машин меньше стало на Ленинградском шоссе после открытия D3. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Восемь маршрутов наземного транспорта изменят в Москве перед запуском МЦД-4 в сентябре. Об этом рассказали в "Мосгортрансе".

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