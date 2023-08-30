Новости часа: все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту. Об этом заявил Сергей Собянин.

Строительство нового корпуса детской больницы святого Владимира в Сокольниках завершат весной 2025 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Летние температуры в Москве сохранятся минимум до 10 сентября. Об этом рассказали синоптики.