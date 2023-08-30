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Общество

Новости часа: все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту

Новости часа: все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту

Новости часа: IT-технопарк "Семеновский" появится рядом с метро "Электрозаводская"

Собянин принял решение о создании нового IT-технопарка "Семеновский"

Новости часа: Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Новости часа: пожар на складе на площади трех вокзалов не повлиял на движение поездов

Собянин: инвестиции бизнеса в ОЭЗ "Технополис "Москва" превысили 140 млрд рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все поликлиники Москвы будут соответствовать новому стандарту. Об этом заявил Сергей Собянин.

Строительство нового корпуса детской больницы святого Владимира в Сокольниках завершат весной 2025 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Летние температуры в Москве сохранятся минимум до 10 сентября. Об этом рассказали синоптики.

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