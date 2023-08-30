Новости часа: IT-технопарк "Семеновский" появится рядом с метро "Электрозаводская"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. IT-технопарк "Семеновский" появится рядом с метро "Электрозаводская". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вторую новостройку передали под заселение в Донском районе по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Более 2,5 тысячи поездок на электросудах совершают в Москве ежедневно. О работе речного транспорта рассказал заммэра Максим Ликсутов.