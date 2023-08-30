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Новости часа: IT-технопарк "Семеновский" появится рядом с метро "Электрозаводская"

Новости часа: IT-технопарк "Семеновский" появится рядом с метро "Электрозаводская"

Собянин принял решение о создании нового IT-технопарка "Семеновский"

Новости часа: Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Новости часа: пожар на складе на площади трех вокзалов не повлиял на движение поездов

Собянин: инвестиции бизнеса в ОЭЗ "Технополис "Москва" превысили 140 млрд рублей

Новости часа: новая московская автомагистраль будет называться проспектом Багратиона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. IT-технопарк "Семеновский" появится рядом с метро "Электрозаводская". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вторую новостройку передали под заселение в Донском районе по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Более 2,5 тысячи поездок на электросудах совершают в Москве ежедневно. О работе речного транспорта рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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