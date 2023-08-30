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Общество

Новости часа: Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Новости часа: Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Новости часа: пожар на складе на площади трех вокзалов не повлиял на движение поездов

Собянин: инвестиции бизнеса в ОЭЗ "Технополис "Москва" превысили 140 млрд рублей

Новости часа: новая московская автомагистраль будет называться проспектом Багратиона

Собянин открыл новую школу на 1 100 мест в Молжаниновском районе

Собянин: северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начинается второй этап модернизации поликлиник, заявил Сергей Собянин. Все поликлиники столицы будут соответствовать новому стандарту.

Дорогу построят в Гольянове в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Теплая погода вернулась в Москву. В среду, 30 августа, в городе ожидается до 24 градусов, рассказали синоптики.

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