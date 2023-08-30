11:30Общество
Новости часа: Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начинается второй этап модернизации поликлиник, заявил Сергей Собянин. Все поликлиники столицы будут соответствовать новому стандарту.
Дорогу построят в Гольянове в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.
Теплая погода вернулась в Москву. В среду, 30 августа, в городе ожидается до 24 градусов, рассказали синоптики.