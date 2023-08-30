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Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

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В столице завершается первый этап модернизации городских поликлиник. 127 зданий уже открыты, еще 70 будут готовы к открытию в течение нескольких недель. На этом масштабная программа реконструкции не заканчивается.

Как рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин, впереди второй этап. В него вошли еще 140 адресов. В результате работ новый московский стандарт будет внедрен во всех медучреждениях амбулаторного звена. Это не только свежий ремонт, но и современное оборудование во всех кабинетах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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