Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

Обкатка железнодорожных составов на МЦД-4 начнется на этой неделе. О подготовке к пуску движения рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Контактная электросеть уже подготовлена. В Балашихе заканчивают возведение новой станции Ольгино, а на соединительной линии МЦД-4 доделывают остановочные пункты Кутузовская и Тестовская.

МЦД-4 будут пользоваться жители более 20 районов Москвы и несколько населенных пунктов Подмосковья. Это будет самая протяженная рельсовая магистраль в городе – ее длина 86 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.