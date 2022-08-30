Собянин принял участие в Открытом педсовете в преддверии нового учебного года

В Москве 30 августа прошел Открытый педсовет в преддверии нового учебного года. В нем также принял участие Сергей Собянин.

Там говорили о целях на новый учебный год и областях, которые нужно развивать. Например, это подготовка к ЕГЭ, воспитательная работа, строительство новых учебных заведений, а также развитие предпрофессиональной подготовки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.