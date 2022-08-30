Новости часа: Москва продолжит оснащать школы новой техникой, несмотря на санкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва продолжает оснащать школы новой техникой, несмотря на санкции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Россия будет принимать асимметричные меры в связи с кампанией стран Прибалтики по сносу памятников. Об этом заявил МИД РФ.

Таганский суд вернулся к делу о незаконном автопробеге. 30 августа рассматривают дела оставшихся участников.