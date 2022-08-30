Сергей Собянин поручил школам усилить подготовку к ЕГЭ и больше внимания уделять воспитательной работе. Об этом мэр заявил на городском педсовете.

Он отметил основные задачи, которые стоят перед московским образованием в этом году. Например, это улучшение внеклассной работы, предпрофессионального образования и Московской электронной школы. Оборудование в классах продолжают обновлять, несмотря на санкции, продолжается и строительство новых учебных заведений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.