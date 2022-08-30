Собянин обозначил основные задачи московского образования в новом учебном году

Сергей Собянин назвал основные задачи, которые стоят перед московским образованием в новом учебном году. Это улучшение внеклассной работы, подготовка к ЕГЭ, а также развитие предпрофессионального образования и МЭШ. Также в списке дел стоит плановая замена ноутбуков.

Мэр принял участие в городском педсовете. Он рассказал о строительстве школ и поздравил москвичей с грядущим днем знаний. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.