Собянин принял решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте ТиНАО

Сергей Собянин объявил о снижении стоимости проезда в общественном транспорте для жителей Троицкого автономного округа на 30 процентов.

Директор службы доходов и контроля ГУП "Мосгортранс" Кирилл Кисляков рассказал, что с 1 сентября отменяется зонирование на маршрутах наземного транспорта в ТиНАО.

"Это, во-первых, упростит порядок работы с билетами. Не нужно будет приобретать отдельно билет, для зоны "А", для зоны "Б" или так называемого переходного участка зоны "АБ". А, во-вторых, сделает проезд значительно дешевле", – сообщил Кисляков.

По его словам, планируется, что данное нововведение сделает поездки выгоднее для 70 тысяч пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.