Собянин рассказал об обстановке с коронавирусом в Москве

Сергей Собянин рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в Москве. Ситуация в городе одна из лучших в стране, отметил мэр столицы, но расслабляться рано.

"Ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций. Она снизилась уже до минимальных значений прошлых периодов. Проблема с коронавирусом не исчезла и продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Поэтому максимально надо быть аккуратным", – сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что впереди осенне-зимний период, и столичные власти будут смотреть на развитие ситуации и принимать необходимые меры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.