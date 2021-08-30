Собянин: в Москве 1 сентября откроется 25 новых школ и детских садов

1 сентября в столице откроют 25 новых школ, они примут учеников впервые. Более тысячи детей пойдут в новое учебное заведение в Коммунарке, его посетил Сергей Собянин.

"Здесь введен сегодня один из таких комплексов на 1,1 тысячи мест – большая школа, оснащенная всем необходимым: спортивные залы, актовый зал, современные лаборатории, медиаклассы. Не школа второго или третьего уровня, а первоклассная современная школа, одна из лучших", – сказал Собянин.

Здание состоит из четырех блоков. Первый предназначен для учащихся средней и старшей школы, во втором разместились компьютерные классы, актовый зал, библиотека и столовая, в третьем – начальная школа, в четвертом – спортзалы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.