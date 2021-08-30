Собянин отменил с 1 сентября тарифную зону "Б" в наземном транспорте для жителей ТиНАО

Сергей Собянин объявил о снижении стоимости проезда в общественном транспорте для жителей Троицкого автономного округа на 30 процентов.

"С 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты", – написал мэр на персональном сайте.

Собянин объяснил, что данное решение связано с ранее действующей системой зонирования при поездках из ТАО в другие районы Москвы. За разовую поездку пассажиры платили 60 рублей вместо 42. Более дорогим был и проездной на 30 дней – 2 070 рублей вместо 1 240. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.