Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте для жителей ТиНАО на 30%

Сергей Собянин объявил о снижении стоимости проезда в общественном транспорте для жителей Троицкого автономного округа на 30 процентов.

Мэр объяснил, что данное решение связано с ранее действующей системой зонирования при поездках из ТАО в другие районы Москвы. За разовую поездку пассажиры платили 60 рублей вместо 42. Более дорогим был и проездной на 30 дней – 2 070 рублей вместо 1 240. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.