Собянин открыл в Коммунарке новое здание школы на 1 100 учеников

Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка. По словам мэра, особое внимание в плане создания образовательных учреждений власти уделяют новым районам Москвы: так, за последние несколько лет в поселении Сосенском, к которому относится Коммунарка, количество школ и детских садов увеличилось до 30.

"Здесь введен сегодня один из таких комплексов на 1,1 тысячи мест – большая школа, оснащенная всем необходимым: спортивные залы, актовый зал, современные лаборатории, медиаклассы. Не школа второго или третьего уровня, а первоклассная современная школа, одна из лучших", – сказал Собянин.

В школу уже зачислено 500 человек. Первых учеников здесь примут 1 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.