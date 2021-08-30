Собянин принял решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте ТиНАО

Проезд в общественном транспорте на территории Троицкого автономного округа станет дешевле. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что после расширения города новые территории были включены в так называемую тарифную зону "Б". При поездках внутри округа стоимость проезда была такой же, как и в остальной Москве. Однако при поездках из Троицкого округа в центр – дороже – 60 рублей вместо 42 рублей.

Высокие тарифы снижали популярность общественного транспорта и на магистрали выезжало больше машин. Теперь тарифы уравняют на всех маршрутах. Для тех, кто ездит регулярно, экономия может составить до 800 рублей в месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.