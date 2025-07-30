Собянин: в Солнцеве и Кузьминках построят жилье для программы реновации

Сергей Собянин подписал проект строительства и реконструкции улиц в районе Восточный. Согласно ему, в Солнцеве и Кузьминках построят жилье для программы реновации. Дома будут возведены на восьми участках общей площадью шесть гектаров.

Таким образом, на месте устаревших строений появятся более 180 тысяч квадратных метров недвижимости. Там также проведут благоустройство территории и организуют дорожную сеть.

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