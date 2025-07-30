30 июля, 10:00Мэр Москвы
Собянин поздравил финалистов чемпионата "Абилимпикс" среди участников СВО
Собянин поздравил финалистов чемпионата "Абилимпикс" среди участников спецоперации. Одним из лучших в компетенции "Сборка-разборка электронного оборудования" стал Николай Столярик.
Также успехами отметился Максим Козин в направлении "Массаж". Он, несмотря на потерю зрения, в настоящий момент получает новую специальность в столичном Медицинском колледже.
В компетенции "Веб-разработка" отличился Борис Чурбанов, который после демобилизации продолжил работу в IT-сфере.
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