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Новости

30 июля, 10:00

Мэр Москвы

Собянин поздравил финалистов чемпионата "Абилимпикс" среди участников СВО

Собянин поздравил финалистов чемпионата "Абилимпикс" среди участников СВО

Собянин: около 700 улиц будут благоустроены в Москве в этом году

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Щелковского шоссе

Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Щелковского шоссе

Собянин рассказал, как конкурс "Лица района" помогает менять Москву к лучшему

Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта

Собянин: станция "Достоевская" Кольцевой линии метро готова на четверть

Собянин открыл Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики "Свобода"

Собянин открыл Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики "Свобода"

Собянин поздравил финалистов чемпионата "Абилимпикс" среди участников спецоперации. Одним из лучших в компетенции "Сборка-разборка электронного оборудования" стал Николай Столярик.

Также успехами отметился Максим Козин в направлении "Массаж". Он, несмотря на потерю зрения, в настоящий момент получает новую специальность в столичном Медицинском колледже.

В компетенции "Веб-разработка" отличился Борис Чурбанов, который после демобилизации продолжил работу в IT-сфере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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