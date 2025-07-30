30 июля, 07:15Мэр Москвы
Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта
В Москве диагностировать инсульт помогает искусственный интеллект. Система уже проходит клиническую валидацию и ведет отбор пациентов для хирургического лечения. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Для анализа искусственный интеллект использует снимки КТ и МРТ. ИИ-система встраивается в локальный цифровой контур стационара и помогает быстро и точно принимать решение о необходимости оперативного вмешательства. После этапа клинического подтверждения технологию, созданную московскими врачами, распространят на всю инсультную сеть Москвы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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