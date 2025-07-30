Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 07:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта

Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Щелковского шоссе

Собянин рассказал, как конкурс "Лица района" помогает менять Москву к лучшему

Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта

Собянин: станция "Достоевская" Кольцевой линии метро готова на четверть

Собянин открыл Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики "Свобода"

Собянин открыл Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики "Свобода"

Собянин рассказал, как город помогает в трудоустройстве бывшим участникам СВО

Собянин: город помогает компаниям тестировать разработки в реальных условиях

Более 8 тысяч деревьев высадят в Москве в текущем году

В Москве диагностировать инсульт помогает искусственный интеллект. Система уже проходит клиническую валидацию и ведет отбор пациентов для хирургического лечения. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Для анализа искусственный интеллект использует снимки КТ и МРТ. ИИ-система встраивается в локальный цифровой контур стационара и помогает быстро и точно принимать решение о необходимости оперативного вмешательства. После этапа клинического подтверждения технологию, созданную московскими врачами, распространят на всю инсультную сеть Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика