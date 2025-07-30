Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта

В Москве диагностировать инсульт помогает искусственный интеллект. Система уже проходит клиническую валидацию и ведет отбор пациентов для хирургического лечения. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Для анализа искусственный интеллект использует снимки КТ и МРТ. ИИ-система встраивается в локальный цифровой контур стационара и помогает быстро и точно принимать решение о необходимости оперативного вмешательства. После этапа клинического подтверждения технологию, созданную московскими врачами, распространят на всю инсультную сеть Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.