Новости часа: Собянин рассказал о росте популярности открытых бассейнов у москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 зон отдыха с открытыми бассейнами работают в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание поездов на МЦД-1 изменится в августе из-за строительных работ, рассказали в Дептрансе.

Повышенный уровень опасности из-за грозы объявили в Московском регионе на среду, 31 июля, заявили в Гидрометцентре.

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