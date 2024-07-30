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30 июля, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о росте популярности открытых бассейнов у москвичей

Новости часа: Собянин рассказал о росте популярности открытых бассейнов у москвичей

Новости часа: набережные Яузы станут новым качественным общественным пространством

Новости часа: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве набережных реки Яузы

Новости часа: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Собянин: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Новости часа: более 27 километров набережных Москвы-реки приведут в порядок в этом году

Новости часа: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве набережных реки Яузы

Новости часа: Собянин сообщил, какие мосты и переходы отремонтируют до конца 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 зон отдыха с открытыми бассейнами работают в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание поездов на МЦД-1 изменится в августе из-за строительных работ, рассказали в Дептрансе.

Повышенный уровень опасности из-за грозы объявили в Московском регионе на среду, 31 июля, заявили в Гидрометцентре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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