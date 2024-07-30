Новости часа: набережные Яузы станут новым качественным общественным пространством

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Набережные Яузы станут новым качественным общественным пространством, там организуют 60 новых пешеходных переходов, а также велопарковки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ограничение скорости для электросамокатов ввели в Нескучном саду и на Воробьевых горах, сообщили в пресс-службе Парка Горького.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Московском регионе 31 июля, рассказали в Гидрометцентре.

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