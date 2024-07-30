Новости часа: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году будет благоустроено около 20 километров набережных Яузы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ограничение скорости для электросамокатов ввели в Нескучном саду и на Воробьевых горах, сообщили в пресс-службе Парка Горького.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Московском регионе на среду, 31 июля, заявили в Гидрометцентре РФ.

