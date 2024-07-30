Собянин: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Набережные Яузы станут одной из самых обширных зон отдыха в стране. В 2024 году специалисты обустроят около 20 километров прибрежной территории. Об этом во время осмотра хода работ сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, на набережных создадут комфортную среду для пешеходов и автомобилистов, а также обновят разрушенные бордюры, кривые тротуары и проезжую часть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

