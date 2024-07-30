Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 22:15

Новости

Собянин: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Собянин: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Новости часа: более 27 километров набережных Москвы-реки приведут в порядок в этом году

Новости часа: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве набережных реки Яузы

Новости часа: Собянин сообщил, какие мосты и переходы отремонтируют до конца 2024 года

Новости часа: открытые бассейны стали популярным местом отдыха в Москве

Новости часа: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в этом году

Новости часа: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Мэр Москвы: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Набережные Яузы станут одной из самых обширных зон отдыха в стране. В 2024 году специалисты обустроят около 20 километров прибрежной территории. Об этом во время осмотра хода работ сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, на набережных создадут комфортную среду для пешеходов и автомобилистов, а также обновят разрушенные бордюры, кривые тротуары и проезжую часть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоАнастасия ТрегубоваАлена Суббота
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика