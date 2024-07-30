Новости часа: более 27 километров набережных Москвы-реки приведут в порядок в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 27 километров набережных Москвы-реки приведут в порядок в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около четырех тысяч москвичей посетили центры ментального здоровья, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По информации синоптиков, желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе на среду, 31 июля, из-за грозы.

