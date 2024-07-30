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30 июля, 16:45

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Новости часа: более 27 километров набережных Москвы-реки приведут в порядок в этом году

Новости часа: более 27 километров набережных Москвы-реки приведут в порядок в этом году

Новости часа: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве набережных реки Яузы

Новости часа: Собянин сообщил, какие мосты и переходы отремонтируют до конца 2024 года

Новости часа: открытые бассейны стали популярным местом отдыха в Москве

Новости часа: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в этом году

Новости часа: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Мэр Москвы: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Собянин: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 27 километров набережных Москвы-реки приведут в порядок в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около четырех тысяч москвичей посетили центры ментального здоровья, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По информации синоптиков, желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе на среду, 31 июля, из-за грозы.

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