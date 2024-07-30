30 июля, 15:45Новости
Новости часа: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 20 километров набережных реки Яузы благоустроят в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Жилой квартал по программе КРТ построят в Бирюлеве Восточном, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
30 июля синоптики пообещали кратковременные дожди и температуру ниже нормы в столице.