Новости часа: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 20 километров набережных реки Яузы благоустроят в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жилой квартал по программе КРТ построят в Бирюлеве Восточном, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

30 июля синоптики пообещали кратковременные дожди и температуру ниже нормы в столице.

