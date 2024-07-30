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Новости

30 июля, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил, какие мосты и переходы отремонтируют до конца 2024 года

Новости часа: Собянин сообщил, какие мосты и переходы отремонтируют до конца 2024 года

Новости часа: открытые бассейны стали популярным местом отдыха в Москве

Новости часа: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в этом году

Новости часа: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Мэр Москвы: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Собянин: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в 2024 году

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Мэр Москвы поздравил победителей международных олимпиад по химии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосты, тоннели и переходы отремонтируют в Москве в 2024 году. Специалистам предстоит привести в порядок 24 эстакады и 57 автодорожных мостов, в том числе Живописный и Шелепихинский. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более семи тысяч элементов навигации обновят из-за переименования станции метро "Коммунарка". Об этом сообщил Дептранс.

Более 200 тысяч книг забронировали читатели в сервисе "Библиотеки Москвы" с января по июнь 2024 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

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