Новости часа: Собянин сообщил, какие мосты и переходы отремонтируют до конца 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосты, тоннели и переходы отремонтируют в Москве в 2024 году. Специалистам предстоит привести в порядок 24 эстакады и 57 автодорожных мостов, в том числе Живописный и Шелепихинский. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более семи тысяч элементов навигации обновят из-за переименования станции метро "Коммунарка". Об этом сообщил Дептранс.

Более 200 тысяч книг забронировали читатели в сервисе "Библиотеки Москвы" с января по июнь 2024 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

