Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 12:45

Новости

Новости часа: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в этом году

Новости часа: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в этом году

Новости часа: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Мэр Москвы: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Собянин: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в 2024 году

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Мэр Москвы поздравил победителей международных олимпиад по химии

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 150 инженерных сооружений отремонтируют в Москве в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около четырех тысяч москвичей посетили центры ментального здоровья, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Самым теплым днем этой недели станет суббота, 3 августа. По данным синоптиков, температура воздуха достигнет отметки 26 градусов.

Читайте также
мэр МосквыгородобществопогодавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика