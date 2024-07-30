Новости часа: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 150 инженерных сооружений отремонтируют в Москве в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около четырех тысяч москвичей посетили центры ментального здоровья, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Самым теплым днем этой недели станет суббота, 3 августа. По данным синоптиков, температура воздуха достигнет отметки 26 градусов.