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Новости

30 июля, 10:45

Новости

Мэр Москвы: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Мэр Москвы: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Собянин: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в 2024 году

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Более полумиллиона москвичей посетили городские бассейны под открытым небом летом в 2024 году. О работе зон отдыха у воды рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, в текущем сезоне количество бассейнов в Москве увеличили. Их открыли в девяти парках и на 12 фестивальных площадках. Всего в городе работает более 20 городских и частных зон отдыха с открытыми бассейнами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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