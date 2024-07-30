30 июля, 10:45Новости
Мэр Москвы: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета
Более полумиллиона москвичей посетили городские бассейны под открытым небом летом в 2024 году. О работе зон отдыха у воды рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра столицы, в текущем сезоне количество бассейнов в Москве увеличили. Их открыли в девяти парках и на 12 фестивальных площадках. Всего в городе работает более 20 городских и частных зон отдыха с открытыми бассейнами.
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