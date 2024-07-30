Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две рентген-операционные открыли в ГКБ № 1 имени Пирогова после ремонта. В связи с этим расширились возможности проведения высокотехнологичных гибридных операций. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работы по подготовке к новому отопительному сезону вышли на финальный этап, сообщил заммэра Петр Бирюков.

На текущей неделе в столице будет почти осенняя погода, заявили в Гидрометцентре РФ.