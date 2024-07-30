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Новости

Новости

30 июля, 00:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Мэр Москвы поздравил победителей международных олимпиад по химии

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Собянин: в квартиры по реновации в Марьиной Роще переедут 3,9 тыс человек

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Собянин: в квартиры по реновации в Марьиной Роще переедут 3,9 тыс человек

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Собянин рассказал, как фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" украсил город

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две рентген-операционные открыли в ГКБ № 1 имени Пирогова после ремонта. В связи с этим расширились возможности проведения высокотехнологичных гибридных операций. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работы по подготовке к новому отопительному сезону вышли на финальный этап, сообщил заммэра Петр Бирюков.

На текущей неделе в столице будет почти осенняя погода, заявили в Гидрометцентре РФ.

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