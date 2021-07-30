Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве

Москва отменила обязательный перчаточный режим в связи с улучшением эпидситуации. В последние дни в городе болеть COVID-19 стали меньше и легче.

В пятницу, 30 июля, Сергей Собянин объявил об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве. По его словам, количество выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза по сравнению с пиковыми значениями июня. При этом мэр подчеркнул, что ношение масок по-прежнему является обязательным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.