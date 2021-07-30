Собянин выделил 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому на субсидии малому и среднему бизнесу Москвы выделяются дополнительные пять миллиардов рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что один миллиард рублей предназначен для компенсации затрат на организацию мероприятий по борьбе с пандемией: из них не более 15 тысяч рублей на предприятие – на профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и не более 6,5 тысяч – на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.