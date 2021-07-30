Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 и отменил перчатки

Сергей Собянин своим указом освободил москвичей и гостей города от обязанности носить перчатки в общественных местах. Решение о смягчении ограничений мэр объяснил улучшением ситуации с COVID-19 в городе.

В Москве резко сократилось число выявляемых ежедневно заражений, а те, кто все-таки заболел, реже стали попадать в больницы.

При этом маски остались обязательными. По словам Собянина, они будут необходимы до тех пор пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.