30 июня, 22:15Мэр Москвы
Собянин: на Ярославское направление МЖД вышли новейшие поезда "Иволга 4.0"
Первая "Иволга 4.0" с пассажирами вышла на Ярославское направление МЖД. Старт масштабному проекту по обновлению пригородных поездов дали Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.
Вместе с первыми пассажирами они проехали от транспортного хаба Ростокино до Ярославского вокзала. Глава города оценил удобство новой "Иволги 4.0" и обсудил с коллегами будущее транспорта.
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