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30 июня, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: на Ярославское направление МЖД вышли новейшие поезда "Иволга 4.0"

Собянин: на Ярославское направление МЖД вышли новейшие поезда "Иволга 4.0"

Собянин объявил о начале обновления поездов на Ярославском направлении МЖД

Собянин: на Ярославское направление МЖД вышли новейшие поезда "Иволга 4.0"

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Первая "Иволга 4.0" с пассажирами вышла на Ярослав­ское направление МЖД. Старт масштабному проекту по обновлению пригородных поездов дали Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

Вместе с первыми пассажирами они проехали от транспортного хаба Ростокино до Ярославского вокзала. Глава города оценил удобство новой "Иволги 4.0" и обсудил с коллегами будущее транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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