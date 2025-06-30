30 июня, 17:15Мэр Москвы
Собянин объявил о начале обновления поездов на Ярославском направлении МЖД
Сергей Собянин и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров дали старт движению поездов "Иволга 4.0" по Ярославскому направлению МЖД. До конца года на маршруты выйдут еще 20 современных составов.
Отличие "Иволги 4.0" от предыдущих моделей – третья дверь в промежуточных вагонах, которая позволяет пассажирам быстрее заходить и выходить из поезда. Новые составы оснащены климат-контролем и системой обеззараживания воздуха. Также в них увеличили количество посадочных мест.
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