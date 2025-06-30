Собянин объявил о начале обновления поездов на Ярославском направлении МЖД

Сергей Собянин и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров дали старт движению поездов "Иволга 4.0" по Ярослав­скому направлению МЖД. До конца года на маршруты выйдут еще 20 современных составов.

Отличие "Иволги 4.0" от предыдущих моделей – третья дверь в промежуточных вагонах, которая позволяет пассажирам быстрее заходить и выходить из поезда. Новые составы оснащены климат-контролем и системой обеззараживания воздуха. Также в них увеличили количество посадочных мест.

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