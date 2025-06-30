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30 июня, 23:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии инфраструктуры рядом с новыми станциями метро

Собянин рассказал о развитии инфраструктуры рядом с новыми станциями метро

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В Москве для новых станций метро развивают транспортную инфраструктуру, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Например, около станции "Корниловская" Троицкой линии появится новая дорожная развязка, которая снизит нагрузку на район Коммунарка и Калужское шоссе. Работы выполнены на 90%, завершить их планируется в третьем квартале этого года, отметил мэр.

Он напомнил, что для пассажиров станции "Потапово" Сокольнической линии уже действует наземная крытая пешеходная галерея к автобусной остановке. Также при строительстве станция была успешно внедрена в городскую дорожную сеть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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