Собянин: партнеры "Лета в Москве" провели более 100 уникальных мероприятий

Более 100 уникальных мероприятий провели партнеры проекта "Лето в Москве", сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что таким образом городской бизнес становится не просто участником, а соавтором летних событий. Например, на Болотной площади на большом экране роллердрома для детей устраивают показы мультфильмов. Взрослые же могут посетить мастер-классы и лекции.

Для тех, кто хочет заняться своим здоровьем, подойдут тренировки и зарядки от фитнес-клуба в рамках фестиваля "Зеленый фитнес" в лесопарке Кусково.

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