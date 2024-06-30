Собянин: станция "Потапово" Сокольнической линии будет готова до конца 2024 года

Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии завершится до конца года. Об этом в своем телеграм канале написал мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, новая станция улучшит транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части Щербинки и Южного Бутова. 37 тысяч человек получат метро в пешей доступности и смогут экономить на дороге до 40 минут в день.

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