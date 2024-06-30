30 июня, 11:15Новости
Собянин: станция "Потапово" Сокольнической линии будет готова до конца 2024 года
Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии завершится до конца года. Об этом в своем телеграм канале написал мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, новая станция улучшит транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части Щербинки и Южного Бутова. 37 тысяч человек получат метро в пешей доступности и смогут экономить на дороге до 40 минут в день.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.