Собянин: станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в конце 2024 года

До конца года в ТиНАО возведут 30 зданий под школы и детские сады. Помимо социальной инфраструктуры и жилых комплексов, в этих округах в данный момент активно строят метро и новые дороги.

Например, станция "Корниловская" Троицкой линии готова на 60%. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства объекта.

Как все эти изменения помогают местным жителям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.