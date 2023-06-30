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22:15

Транспорт

Собянин: станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в конце 2024 года

Собянин: станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в конце 2024 года

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До конца года в ТиНАО возведут 30 зданий под школы и детские сады. Помимо социальной инфраструктуры и жилых комплексов, в этих округах в данный момент активно строят метро и новые дороги.

Например, станция "Корниловская" Троицкой линии готова на 60%. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства объекта.

Как все эти изменения помогают местным жителям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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