Новости часа: новую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую детско-взрослую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Минобрнауки РФ рекомендовало начислять абитуриентам до 10 баллов за участие в СВО. Об этом сообщается в письме замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева руководителям вузов, которое опубликовали на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

К 100-летию московского спорта в столице запустили 100 праздничных автобусов. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.