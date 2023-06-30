Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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Общество

Новости часа: новую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы

Новости часа: новую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы

Собянин открыл новую поликлинику в Молжаниновском районе на севере Москвы

Новости часа: в Москве расширили объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса

Собянин рассказал о спортивных площадках нового типа в столице

Собянин заявил, что объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса расширится

Собянин рассказал об итогах конкурса перспективных российских брендов

Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

Новости часа: Путин призвал проводить политику по продвижению отечественных брендов

Собянин заявил, что карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете "Метро Москвы"

Сергей Собянин объявил об открытии 15 новых центров московского долголетия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую детско-взрослую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Минобрнауки РФ рекомендовало начислять абитуриентам до 10 баллов за участие в СВО. Об этом сообщается в письме замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева руководителям вузов, которое опубликовали на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

К 100-летию московского спорта в столице запустили 100 праздничных автобусов. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

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