Собянин открыл новую поликлинику в Молжаниновском районе на севере Москвы

В Молжаниновском районе Москвы открыли новую детско-взрослую поликлинику. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Построили ее по новому московскому стандарту. Это значит, что поликлиника оснащена медоборудованием последнего поколения, у нее есть удобная навигация и комфортные места ожидания приема врача.

Для удобства детский и взрослый блоки разделили. В каждом из них создали безбарьерную среду. Самые посещаемые кабинеты расположили на первом этаже.

В штате есть все необходимые специалисты, а территория вокруг благоустроена. Теперь помощь в новой поликлинике будут получать более 13 тысяч горожан.

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