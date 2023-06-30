Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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11:30

Общество

Новости часа: в Москве расширили объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса

Новости часа: в Москве расширили объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса

Собянин рассказал о спортивных площадках нового типа в столице

Собянин заявил, что объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса расширится

Собянин рассказал об итогах конкурса перспективных российских брендов

Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

Новости часа: Путин призвал проводить политику по продвижению отечественных брендов

Собянин заявил, что карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете "Метро Москвы"

Сергей Собянин объявил об открытии 15 новых центров московского долголетия

Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин заявил о расширении мер поддержки для застройщиков спортобъектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве расширили объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу, 30 июня. Об этом сообщили синоптики.

Более 660 человек задержаны по итогам ночных протестов во Франции. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

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