Новости часа: в Москве расширили объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве расширили объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу, 30 июня. Об этом сообщили синоптики.

Более 660 человек задержаны по итогам ночных протестов во Франции. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен.